Яя Туре рассказал, на что будет тратить зарплату в "Ахмате"

Новый тренер футбольного клуба "Ахмат" Яя Туре заявил, что приехал в Россию не за деньгами. Сейчас он находится в подмосковнлм Новогорске, где команда проходит предсезонный сбор, сообщает РИА Новости.

О назначении Туре наставником ФК "Ахмат" стало известно 14 июня. Сам тренер говорит, что с нетерпением ждет приезда в республику.

- Я приехал сюда с целью развития футбола и помощи людям. Думаю, что смогу сделать вклад в развитие футбола в Чеченской Республике, - заявил он, отметив, что убедил его присоединиться к тренерскому штабу главный тренер Андрей Талалаев.

При этом Туре добавил, что всю свою зарплату в "Ахмате" планирует тратить на благотворительность.

- Хочу помогать ребятишкам, хочу показать, что страсть к футболу может привести в очень далекие места, - сказал он.

Справка "РГ"

Яя Туре родом из Кот-д'Ивуар. За свою карьеру он играл за "Барселону", "Манчестер Сити", донецкий "Металлург", "Олимпиакос", "Монако". С февраля 2021 года стал тренером, дебютировав в донецкой "Олимпике".