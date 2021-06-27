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27.06.2021 00:59
Рубрика: Спорт

Максименко прокомментировал новость о переходе в "Зенит"

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

Голкипер московского "Спартака" Александр Максименко дал ответ на слухи о скором переходе в "Зенит".

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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В СМИ появилась информация о том, что Максименко может продолжить карьеру в "Зените". Футболист, находящийся на сборе "красно-белых" в Австрии, назвал эти слухи "желтухой".

"Сам не знаю, что это за "желтуха". Надо спросить у тех, кто пишет такие статьи. Никак к ним не отношусь. Ну, надо людям себя показать - вот и придумывают", - цитирует вратаря "Спартака" клубный сайт.

23-летний голкипер, трансферная стоимость которого составляет 13 миллионов евро, добавил, что тренируется в Австрии на позитиве.

В прошлом сезоне Максименко был основным вратарём "Спартака", с которым занял второе место в РПЛ.

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