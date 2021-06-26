"Фиорентина" готова расстаться с Кокориным

Итальянский футбольный клуб "Фиорентина" готов продать российского нападающего Александра Кокорина.

Кокорин может сменить не просто клуб, но и чемпионат. Как сообщает "Спорт-Экспресс", руководство не будет возражать, если футболист покинет "Фиорентину" в обмен на приемлемую компенсацию.

Утверждается, что в услугах Кокорина заинтересованы несколько клубов РПЛ и представители ближневосточных чемпионатов.

Кокорин перешел в "Фиорентину" из "Спартака" в начале 2021 года. Он подписал контракт до 2024 года.

Но из-за проблем со здоровьем нападающий принял участие лишь в четырех матчах чемпионата Италии.