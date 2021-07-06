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Рубрика: Спорт

Швейцария заменит Украину на ЧМ по пляжному футболу в России

Текст: Максим Домчев
Матч между сборными Украины и России по пляжному футболу на II Европейских играх в Минске. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Матч между сборными Украины и России по пляжному футболу на II Европейских играх в Минске. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Матч между сборными Украины и России по пляжному футболу на II Европейских играх в Минске. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Сборная Украины по пляжному футболу отказалась от участия в чемпионате мира, который состоится в августе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Российского футбольного союза.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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6 июля стало известно о том, что команде запретили выступать на турнире, который пройдет в России, по политическим причинам.

Ассоциации футбола Украины уведомила ФИФА о принятом решении. В итоге на турнире украинскую команду заменит сборная Швейцарии.

Чемпионат мира пройдет в Москве с 19 по 29 августа 2021 года.

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