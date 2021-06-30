Футболист Владислав Игнатьев подписал контракт с "Рубином"

Полузащитник Владислав Игнатьев заключил соглашение с "Рубином", сообщается в официальном микроблоге татарстанской команды в Twitter.

Договор рассчитан на один год. Игрок, способный также сыграть на позиции защитника, присоединился к казанцам на правах свободного агента и уже успел провести первую тренировку.

Последним клубом Игнатьева был московский "Локомотив", цвета которого он защищал на протяжении пяти лет. В общей сложности за железнодорожников полузащитник провел 196 игр и забил 16 мячей, став чемпионом России, обладателем Суперкубка страны и дважды национального Кубка.

Ранее 34-летний Игнатьев также выступал за "Краснодар", "Кубань", самарские "Крылья Советов". В его активе 5 матчей за сборную России.