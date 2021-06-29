Как ни ограничивал МОК количество членов официальных делегаций, приезжающих на Игры, как ни запрещал местный Оргкомитет прилетать в Токио иностранным болельщикам, а общее число олимпийских визитеров составит 78 тысяч человек. Сюда же входят и гости Паралимпиады.

И все же меры сработали. Так, непосредственно на Олимпийские игры приедут 59 тысяч гостей, хотя в прошлом году ожидалось 180.

23 тысячи из 59 - официальные лица разного ранга, представляющие МОК и Международные спортивные федерации. 6 тысяч - журналисты и фотокорреспонденты. 17 - телевизионщики и обладатели прав на трансляцию.

У паралимпийцев цифры ниже, однако тоже внушительны. Ожидается 19 тысяч визитеров. Сюда входят 9 тысяч официальных лиц, 4 тысячи обеспечивающих телетрансляции и 2 тысячи журналистов.

Все эти сокращения и ограничения должны были бы придать Олимпиаде-2020 безопасный характер. Однако выяснилось, что безопасность эта кажущаяся, относительная. С особой тревогой восприняли организаторы известие о положительном тесте, взятом уже в Японии, у боксера из Уганды. Команда из девяти человек, пройдя дома все необходимые исследования, прилетела в Японию 18 июня, чтобы как следует потренироваться на спортивной базе неподалеку от Осака. Боксеров все же доставили на специальном автобусе в небольшой городок, где и поместили на карантин в гостинице, запретив местным всякое с ними общение. Вдогонку через пять дней прилетел еще один положительный ПЦР-тест - инфицирован и руководитель делегации, вакцинировавшийся "АстраЗенекой". Попал на карантин и городской чиновник, встречавший гостей. Спортсменам, если все будет нормально, разрешат тренироваться с 3 июля.

На Олимпиаду и Паралимпиаду в Токио приедет 78 тысяч гостей вместо 180 тысяч изначально ожидавшихся

По существующим правилам, следовало бы изолировать всех, с боксерами общавшихся. Не пешком же добиралась до аэропорта Нарита сборная Уганды. Боксеры не могли не контактировать с пассажирами, летевшими с ними одним рейсом. Организаторами обещано, что строгие правила о такой обязательной изоляции вступят в силу в начале июля.

Пока же особое внимание сборным Афганистана, Индии, Мальдивской Республики, Непала, Пакистана и Шри-Ланки. Членам делегаций из этих шести, серьезнейше затронутых ковидом стран предписано целую неделю перед вылетом в Японию проходить ежедневные тесты. А после прилета в Токио придется определенное время не контактировать ни с кем, кроме членов своих делегаций.

Пока согласно утвержденным правилам всяк, на Игры прилетающий, обязан сдать два теста на коронавирус за 96 часов до отбытия в Японию. Это касается и президента МОК Томаса Баха, прибывающего в Токио не 12 июля, как планировалось, а на три дня раньше. Еще до старта Олимпиады ему и организаторам предстоит большая работа.

МОК и Оргкомитет Игр уверены: 80 процентов жителей олимпийской деревни успеют пройти к 23 июля полную вакцинацию.