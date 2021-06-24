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24.06.2021 12:16
Рубрика: Спорт

В Токио - по лотерейному билету

Текст: Николай Долгополов
Сурова политика организаторов токийской Олимпиады, но за ней - угроза ковида. Никаких иностранных болельщиков. На днях пять организаций, отвечающих за безопасность Игр, снизили уровень допуска местных болельщиков на трибуны максимум до 10 тысяч.
Фото: AP Photo/Kiichiro Sato Фото: AP Photo/Kiichiro Sato
Фото: AP Photo/Kiichiro Sato

А что делать с уже приобретенными билетами? Из 4 800 000 проданных японцам возвратят деньги за 840 000 тысяч. Сокращено на 940 000 и количество билетов оставшихся. Из-за большого спроса на некоторые состязания изобретательные организаторы предложили прибегнуть к лотерее. Только везунчики-счастливчики смогут побывать на соревнованиях по восьми наиболее "дефицитным", с точки зрения хозяев, видам спорта. И если интерес к легкой атлетике и футболу, даже к современному пятиборью для нас, европейцев, вполне объясним, то бейсбол, гольф, регби-7, софтбол и серфинг скорее популярны именно среди местного населения. Имена вытянувших счастливые входные билеты станут известны 6-го июля.

Фото: EPA-EFE/FRANCK ROBICHON
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Впрочем, и наиболее удачливым предстоит попридержать свою радость. Дело не в масках, ношение которых обязательно, и не в запрете обниматься, пожимать друг другу руки и громко кричать на трибунах. Оргкомитет Игр предупредил: в случае неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации количество зрителей может быть еще больше сокращено. Об этом сообщили журналисты NBC News.

Возможно, единственным и невольным исключением станет церемония открытия Олимпиады. Хотя число участников торжественного парада стран-участниц тоже рекомендовано сократить, не исключено что на стадионе в конечном итоге соберется тысяч под двадцать, считая и членов олимпийской семьи.

Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Токио