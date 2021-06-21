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21.06.2021 11:31
Рубрика: Спорт

В олимпийской деревне Токио разрешили употреблять алкоголь

Текст: Николай Долгополов
Третья официальная книга правил поведения на Играх в условиях пандемии, возможно, вызовет некоторое удивление. Несмотря на угрозу инфицирования, жителям олимпийской деревни разрешены некоторые вольности. Так, можно распивать спиртные напитки. Правда, не выходя за порог своей комнаты.
Фото: EPA-EFE/FRANCK ROBICHON Фото: EPA-EFE/FRANCK ROBICHON
Фото: EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

С Олимпиады-1988 в Сеуле всем жителям деревни бесплатно раздавались предохранительные средства, то есть презервативы. Как пишет спортивный портал Inside the games, в уже практически готовой к приему гостей олимпийской деревне Токио такого не будет, ибо близкое общение может не пройти бесследно.

Фото: Chris McGrath/Getty Images
Около 15% японцев поддерживают проведение Олимпиады в Токио

В столовых и ресторанах, размещенных на территории в 44 гектара, количество мест сокращено. По мысли организаторов, это сократит одновременный поток посетителей, поможет соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, между столами установлены защитные экраны.

Тем не менее, жители деревни, число которых приблизится к 18 тысячам, смогут отдохнуть на олимпийской площади, которая волей-неволей станет определенным местом общения. Там откроются кафе, банк, магазины фирменных сувениров и цветов, фотостудия и чистка. Здесь же фитнес-зал, центр отдыха, поликлиника и отделение допинг-контроля.

Подтверждаются и самые строгие меры, которые обязаны соблюдать все, размещенные в 21 здании деревни, построенной всего в шести километрах от главной арены Игр. Спортсменам разрешено приезжать в Токио не раньше пяти дней до начала состязаний, а уезжать надо максимум через два дня после их завершения. Причем контакты между всеми членами олимпийской семьи должны быть сведены к минимуму.

Правила строги. Однако жизнь вносит в них свои коррективы. Как всегда, первыми прибывают на Олимпийские игры участники из стран Африки. Олимпиада стартует только 23 июля. Но уже пересекли японскую границу спортсмены Уганды. Перед отъездом они прошли положенное домашнее тестирование - все результаты отрицательные. И сразу неприятность: первый тест боксера из Уганды на японской земле - положительный, второй - тоже.

Судя по всему, Олимпиаду-2020 ждет немало серьезных испытаний. Одно утешение - 80 процентов членов олимпийской семьи пройдут вакцинацию еще до начала Игр.

Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Токио