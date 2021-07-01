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01.07.2021 02:02
Рубрика: Спорт

Лионель Месси официально остался без клуба

Текст: Артур Нанян
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал свободным агентом. В полночь по московскому времени истек срок его соглашения с каталонским клубом.

По информации испанских СМИ, руководство "сине-гранатовых" продолжает вести переговоры с Месси. "Барселона" настроена оптимистично, хотя стороны все еще не пришли к консенсусу по нескольким вопросам.

Фото: AP Photo/Joan Monfort
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"Мы хотим, чтобы Месси остался. Он хочет того же, все нормально. У нас есть проблема с финансовым "фейр-плей". Идет поиск наилучшего решения для всех сторон", - отметил президент "блауграны" Жоан Лапорта.

Отметим, что Лионель может подписать новый контракт с "Барселоной", даже будучи формально без команды. Если в ближайшие дни ничего не изменится, то в ночь на воскресенье Месси проведет первый официальный матч не в качестве игрока "сине-гранатовых": в этот день сборная Аргентины проведет четвертьфинальный поединок Кубка Америки против Эквадора.

За основную команду "Барселоны" Месси дебютировал в 2003 году. Он десять раз становился чемпионом Испании, завоевал семь Кубков и восемь Суперкубков страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов и по три раза - клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. Что касается индивидуальных наград, то аргентинец шесть раз становился обладателем "Золотого мяча".

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