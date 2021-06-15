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15.06.2021 23:51
Рубрика: Спорт

Лео и его голы

Месси стал лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 130(8481)
Один из фаворитов Кубка Америки Аргентина не сумела победить в первом матче в нынешнем розыгрыше турнира Чили. Матч закончился вничью 1:1.

Перед каждым крупным соревнованием с участием национальных команд один из главных вопросов следующий - сумеет ли наконец Лионель Месси завоевать первый трофей со сборной? Если на клубном уровне Месси выиграл почти все, то с Аргентиной ему пока не везет. Финал чемпионата мира, два финала Кубка Америки - везде поражения. Причем дважды "альбиселеста" в этих встречах уступала соперникам в серии пенальти.

Фото: REUTERS
Сборная Бразилии стартовала в Кубке Америки с крупной победы

Если говорить о конкретных противостояниях, то Чили - один из самых неудобных соперников для аргентинцев. Именно эта команда дважды одолела Месси и компанию в финалах Кубка Америки, а недавно вырвала ничью в поединке в рамках квалификации чемпионата мира (1:1). Как и в том матче, единственный гол у Аргентины забил Месси.

К слову, гол на Кубке Америки стал для Лионеля знаковым. С 39 голами он стал лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины в официальных встречах, превзойдя достижение бывшего форварда "Фиорентины" и "Ромы" Габриэля Батистуты. Всего в активе Месси 73 забитых мяча в 145 поединках за национальную команду.

- Сегодня получился сложный матч. Нам не хватило спокойствия, контроля над мячом и более острых действий в атаке. Пенальти изменил все. Мы хотели начать Кубок Америки с победы, но не вышло. Теперь у нас Уругвай, с ними тоже будет непросто. Нам следует сделать кое-какие выводы перед следующей встречей, - отметил Месси.

Что касается шансов Аргентины на победу в турнире, то, несмотря на ничью с Чили, Месси уверен: его команда способна завоевать долгожданный трофей.

- Думаю, пришло время нанести удар. Пора воспользоваться своим шансом. Титул со сборной - моя большая мечта, я этого никогда не скрывал. Мы уже много раз были близки к достижению этой цели, но нам не везло. Я буду бороться, пока есть силы. В этом можно не сомневаться, - подчеркнул Месси.

Месси превзошел рекорд Габриэля Батистуты по голам в официальных мат-чах за национальную команду. В активе нападающего "Барселоны" 39 мячей

По словам главного тренера аргентинской сборной Лионеля Скалони, качество газона не позволило его футболистам показать свой уровень.

- Чилийцы получили пенальти и ничего больше. С этого момента матч для нас стал тяжелым испытанием. Хорошая игра на этом газоне говорит о многом. Мы провели встречу на поле, на котором через десять минут уже нельзя было играть в футбол. Аргентина заслужила победу, но в итоге у нас ничья. В любом случае это только начало очень тяжелого турнира, - сказал Скалони.

В отличие от Аргентины, с победы на Кубке Америки стартовала Бразилия: "желто-зеленые" разгромили Венесуэлу со счетом 3:0.

Второй мяч в этой встрече забил Неймар, точно пробив с пенальти. Этот гол стал 67-м для форварда "ПСЖ" за сборную. В списке лучших бомбардиров в истории национальной команды Бразилии он еще больше приблизился к легендарному Пеле, в активе которого 77 голов.

- Это важно, когда у вас есть игрок с такими достоинствами, как у Неймара. Я бы не хотел сейчас заниматься сравнениями, но в прошлом у нас были экстраординарные Зико, Роналдо, Ромарио, Роналдиньо, а теперь есть Неймар, - подчеркнул главный тренер сборной Бразилии Тите.

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