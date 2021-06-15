Олич объяснил причины ухода из ЦСКА

Бывший главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич рассказал о причинах своего ухода из клуба.

Во вторник ЦСКА сообщил о том, что хорватский специалист, возглавивший команду в марте нынешнего года, покидает клуб. Позже сам Олич рассказал о том, почему было принято такое решение.

Хорват во вторник прибыл в Москву и встретился с руководством клуба.

"После нашего разговора клуб решил прекратить сотрудничество, главной причиной стало другое видение работы и будущего первой команды", - приводит комментарий Олича официальный сайт ЦСКА.

Олич выразил сожаление по поводу такого решения и поблагодарил клуб и болельщиков за несколько месяцев, проведенных в ЦСКА. По итогам сезона армейцы впервые за долгое время не попали в еврокубки.

Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен экс-защитник ЦСКА и сборной России Алексей Березуцкий.