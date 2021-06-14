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14.06.2021 17:45
Рубрика: Спорт

В "Спартаке" объяснили, почему назначили Виторию главным тренером

Текст: Артем Локалов
Гвный тренер ФК "Спартак" Руй Витория. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Гвный тренер ФК "Спартак" Руй Витория. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Гвный тренер ФК "Спартак" Руй Витория. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов прокомментировал назначение Руя Витории главным тренером клуба.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Руй Витория: Возглавил "Спартак", чтобы выигрывать титулы

- Гарантию, что тот или иной тренер на 100 процентов выиграет чемпионство, никто не даст. Сюда приходили тренеры с лучшим бэкграундом, более адаптированные... Мы опирались на игровые качества, которые закладывает Руй Витория, узнавали его человеческие качества, как он общается с командой, - сказал Попов.

- Витория - вдумчивый человек, который прошел профессию с низов, работал в любых условиях и везде достигал результата. Мы опирались на качество игры, которое демонстрировали его команды и на умение руководить коллективом, - добавил спортивный директор "Спартака".

Отметим, что наиболее известный клуб, который ранее возглавлял Витория - португальская "Бенфика".

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