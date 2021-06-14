В "Спартаке" объяснили, почему назначили Виторию главным тренером

Спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов прокомментировал назначение Руя Витории главным тренером клуба.

- Гарантию, что тот или иной тренер на 100 процентов выиграет чемпионство, никто не даст. Сюда приходили тренеры с лучшим бэкграундом, более адаптированные... Мы опирались на игровые качества, которые закладывает Руй Витория, узнавали его человеческие качества, как он общается с командой, - сказал Попов.

- Витория - вдумчивый человек, который прошел профессию с низов, работал в любых условиях и везде достигал результата. Мы опирались на качество игры, которое демонстрировали его команды и на умение руководить коллективом, - добавил спортивный директор "Спартака".

Отметим, что наиболее известный клуб, который ранее возглавлял Витория - португальская "Бенфика".