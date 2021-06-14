Руй Витория: Возглавил "Спартак", чтобы выигрывать титулы

"Спартак" представил нового главного тренера - 51-летнего португальца Руя Виторию.

- Верю, что мы сможем создать команду победителей. Следующий год у "Спартака" юбилейный. И мы пришли сюда, чтобы выигрывать титулы, - заявил Витория.

- Давление на меня, на такой большой клуб, как "Спартак" - это нормально. Я провел более 50 матчей в Лиге чемпионов, в Азиатской лиге чемпионов, попадал в большое количество непростых ситуаций и достойно из них выходил. Например, в "Бенфику" я пришел после того, как мой предшественник выиграл с командой титул. Начало было непростым. Мы отставали на семь очков от первого места и в итоге выиграли титул, - добавил Витория.