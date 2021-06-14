Экс-игрок "Барселоны" Яя Туре войдет в тренерский штаб "Ахмата"

Бывший полузащитник испанской "Барселоны", английского "Манчестер Сити" и сборной Кот-д"Ивуара, победитель Лиги чемпионов УЕФА и Кубка африканских наций Яя Туре в предстоящем сезоне будет работать в ФК "Ахмат". Об этом сегодня рассказали в пресс-службе грозненской команды.

"Известный в прошлом футболист Яя Туре войдет в тренерский штаб грозненцев. Обязанности своего помощника определит главный тренер Андрей Талалаев. Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона 2021-2022. Приветствуем Яя Туре и говорим ему: "Добро пожаловать, в "Ахмат"!", - говорится в информации, помещенной на официальной странице в Twitter клуба из столицы Чечни.

На данный момент не сообщается, какую именно должность займет знаменитый в недалеком прошлом футболист.

Звездная европейская карьера ивуарийского хавбека (13 мая ему исполнилось 38 лет) началась ровно два десятилетия назад в бельгийском "Беверене". Затем талантливый футболист выступал за донецкий "Металлург" (здесь он выучил русский язык), греческий "Олимпиакос", французский "Монако". А в 2007 году Туре перешел в "Барселону". В каталонском клубе он стал чемпионом и обладателем Кубка Испании, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.

В июле 2010 года футболист, великолепно действовавший на позиции опорного полузащитника, стал игроком в "Манчестер Сити". И уже в следующем сезоне помог "синим" завоевать золотые медали в первенстве Англии (кстати, впервые с 1968 года). С манчестерцами он еще дважды побеждал в АПЛ (Заметим, его старший родной брат Коло Туре успешно выступал за популярный лондонский "Арсенал").

Завершал свою игровую карьеру (2018-2020) Яя выступлениями за "Олимпиакос" и китайский клуб "Циндао Хайню". В минувшем сезоне он работал в должности ассистента тренера в украинском "Олимпике".

Руководство "Ахмата", как известно, все последние годы ставит перед командой задачу завоевать путевку в розыгрыш одного из европейских кубков. Однако это никак не удавалось сделать, что приводило к регулярным увольнениям главных тренеров (мало кому удалось поработать на этом посту больше одного сезона).

Правда, пришедшему в коллектив летом прошлого года нынешнему наставнику Андрею Талалаеву предоставили возможность готовить "Ахмат" и к предстоящему первенству страны. Скорее всего, Яя Туре с его громадным опытом выступления за ведущие клубы Европы и призван помочь грозненцам наконец-то добиться поставленной цели.