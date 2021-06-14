Новости

Экс-игрок "Барселоны" Яя Туре войдет в тренерский штаб "Ахмата" 15:39
Пожару на новосибирской АЗС присвоен повышенный ранг 15:34
В Японии подготовили вотум недоверия правительству 15:25
Двое сотрудников МЧС пострадали при пожаре на новосибирской АЗС 15:24
Вышел трейлер продолжения "Корпорации монстров" "Монстры за работой" 15:17
Владимир Путин не исключил обмена заключенными между Россией и США 15:11
Путин: Навальный в колонии находится в тех же условиях, что и другие заключенные 15:10
Горят резервуары АЗС. При взрыве в Новосибирске пострадали 6 человек 15:03
Появились первые фото со съемок сериала "Оби-Ван Кеноби" с МакГрегором 15:01
Роскомнадзор уличил YouTube в блокировке ролика о российской вакцине 14:54
На Кубани во время купания в реке пропали двое школьников 14:53
Юрий Лоза дал оценку участию Бузовой в спектакле "Чудесный грузин" 14:32
В алтайском селе при пожаре погибли трое детей 14:16
В СФ назвали паразитическим требование Киева о доле в "Северном потоке-2" 14:07
Правительство продлило программу льготного кредитования технопарков 13:42
ЧФ установил наблюдение за вошедшими в Черное море кораблями НАТО 13:28
Уникальное кипарисовое озеро в Анапе снова заполнилось водой 13:05
Владимир Ефимов прокомментировал введение нерабочей недели в Москве 12:57
В Минцифры уточнили адреса пунктов выдачи паспортов болельщика 12:55
Столтенберг: НАТО приветствует встречу президентов России и США 12:51
Лукашенко ознакомился с производством ракет и стрелкового оружия 12:50
Умер актер из "Супермена" Нед Битти 12:45
Секреты стратегической АПЛ "Князь Владимир" показали на видео 12:37
В ФМБА назвали популярный возраст доноров 12:00
Житель Калмыкии создал тротуарную плитку из песка и пластика 12:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
14.06.2021 15:39
Рубрика: Спорт

Экс-игрок "Барселоны" Яя Туре войдет в тренерский штаб "Ахмата"

Текст: Александр Ершов (Чеченская Республика)
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Бывший полузащитник испанской "Барселоны", английского "Манчестер Сити" и сборной Кот-д"Ивуара, победитель Лиги чемпионов УЕФА и Кубка африканских наций Яя Туре в предстоящем сезоне будет работать в ФК "Ахмат". Об этом сегодня рассказали в пресс-службе грозненской команды.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Буффон намерен вернуться в родную "Парму"

"Известный в прошлом футболист Яя Туре войдет в тренерский штаб грозненцев. Обязанности своего помощника определит главный тренер Андрей Талалаев. Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона 2021-2022. Приветствуем Яя Туре и говорим ему: "Добро пожаловать, в "Ахмат"!", - говорится в информации, помещенной на официальной странице в Twitter клуба из столицы Чечни.

На данный момент не сообщается, какую именно должность займет знаменитый в недалеком прошлом футболист.

Звездная европейская карьера ивуарийского хавбека (13 мая ему исполнилось 38 лет) началась ровно два десятилетия назад в бельгийском "Беверене". Затем талантливый футболист выступал за донецкий "Металлург" (здесь он выучил русский язык), греческий "Олимпиакос", французский "Монако". А в 2007 году Туре перешел в "Барселону". В каталонском клубе он стал чемпионом и обладателем Кубка Испании, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.

В июле 2010 года футболист, великолепно действовавший на позиции опорного полузащитника, стал игроком в "Манчестер Сити". И уже в следующем сезоне помог "синим" завоевать золотые медали в первенстве Англии (кстати, впервые с 1968 года). С манчестерцами он еще дважды побеждал в АПЛ (Заметим, его старший родной брат Коло Туре успешно выступал за популярный лондонский "Арсенал").

Завершал свою игровую карьеру (2018-2020) Яя выступлениями за "Олимпиакос" и китайский клуб "Циндао Хайню". В минувшем сезоне он работал в должности ассистента тренера в украинском "Олимпике".

Руководство "Ахмата", как известно, все последние годы ставит перед командой задачу завоевать путевку в розыгрыш одного из европейских кубков. Однако это никак не удавалось сделать, что приводило к регулярным увольнениям главных тренеров (мало кому удалось поработать на этом посту больше одного сезона).

Правда, пришедшему в коллектив летом прошлого года нынешнему наставнику Андрею Талалаеву предоставили возможность готовить "Ахмат" и к предстоящему первенству страны. Скорее всего, Яя Туре с его громадным опытом выступления за ведущие клубы Европы и призван помочь грозненцам наконец-то добиться поставленной цели.

В регионах Спорт Футбол Игроки и тренеры Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика Грозный