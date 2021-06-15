Олич покидает пост главного тренера ЦСКА

Хорватский специалист Ивица Олич покидает пост наставника московского ЦСКА. Об этой неожиданной новости во вторник сообщил официальный сайт ЦСКА.

"Сегодня Профессиональный футбольный клуб ЦСКА и главный тренер команды Ивица Олич решили прекратить сотрудничество. Мы благодарны Ивице за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!" - говорится в сообщении.

В клубе также сообщили о том, что исполняющим обязанности главного тренера команды назначен бывший игрок ЦСКА и сборной России Алексей Березуцкий.

Ивица Олич сменил на посту главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко в марте нынешнего года. Под его руководством ЦСКА в концовке сезона впервые за последние 20 лет не смог завоевать путевку в еврокубки.