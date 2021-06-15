Стали известны комментаторы на очередные матчи Евро-2020

Телеканал "Матч ТВ" представил список комментаторов, которые будут работать на матчах второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020 по футболу.

Игру Турции с Уэльсом, которая состоится в среду в Баку, с места событий отработает Дмитрий Шнякин. Матч Украины и Северной Македонии в четверг 17 июня прокомментирует Роман Трушечкин. В тот же день встречу Нидерландов с Австрией отработает Роман Нагучев.

Наконец, в пятницу 18 июня в Санкт-Петербурге поединок между Швецией и Словакией прокомментирует Константин Генич.