Стали известны комментаторы на очередные матчи Евро-2020
Телеканал "Матч ТВ" представил список комментаторов, которые будут работать на матчах второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020 по футболу.
Игру Турции с Уэльсом, которая состоится в среду в Баку, с места событий отработает Дмитрий Шнякин. Матч Украины и Северной Македонии в четверг 17 июня прокомментирует Роман Трушечкин. В тот же день встречу Нидерландов с Австрией отработает Роман Нагучев.
Наконец, в пятницу 18 июня в Санкт-Петербурге поединок между Швецией и Словакией прокомментирует Константин Генич.
Франция - Германия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 22:00
Матчем между сборными Франции и Германии на чемпионате Европы по футболу завершается первый тур группового этапа. Игра состоится в Германии на "Арене Мюнхен". "РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи
Дубль Роналду помог Португалии разгромить Венгрию 21:07
Сборная Португалии стартовала с уверенной победы на чемпионате Европы-2020. Криштиану Роналду и компания разгромили в гостях венгров со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе в Будапеште, на котором собралось более 60 тысяч зрителей
Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы 20:58
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил историческое достижение в матче Евро-2020 против Венгрии. При счете 1:0 футболист реализовал пенальти, удвоив преимущество своей команды. Этот гол стал десятым для Роналду в ЧЕ, что позволило ему обогнать Мишеля Платини
Мостовой: Российским футболистам надо наладить игру в атаке на Евро-2020 18:05
В среду сборная России проведет второй матч в финальной стадии чемпионата Европы по футболу, против команды Финляндии. Экс-игрок российской сборной Александр Мостовой в интервью "РГ" выразил мнение, что национальной команде необходимо наладить игру в атаке