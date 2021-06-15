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15.06.2021 23:39
Рубрика: Спорт

Стали известны комментаторы на очередные матчи Евро-2020

Текст: Сергей Литвинов
Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Телеканал "Матч ТВ" представил список комментаторов, которые будут работать на матчах второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020 по футболу.

Фото: Getty Images
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Игру Турции с Уэльсом, которая состоится в среду в Баку, с места событий отработает Дмитрий Шнякин. Матч Украины и Северной Македонии в четверг 17 июня прокомментирует Роман Трушечкин. В тот же день встречу Нидерландов с Австрией отработает Роман Нагучев.

Наконец, в пятницу 18 июня в Санкт-Петербурге поединок между Швецией и Словакией прокомментирует Константин Генич.

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