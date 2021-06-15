Онлайн-трансляция матча Евро-2020 Франция - Германия
Матчем между сборными Франции и Германии на чемпионате Европы по футболу завершается первый тур группового этапа.
Игра с такой вывеской по праву могла бы стать украшением финала любого турнира, а у нас есть возможность посмотреть встречу этих команд уже в самом начале соревнований. Группа F, куда входят эти сборные, вообще многими считается "группой смерти", ведь помимо них здесь играет команда Португалии - действующий обладатель титула чемпиона Европы.
Франция и Германия играли друг с другом очень много раз, но, пожалуй, сегодня немцы будут вспоминать предыдущий чемпионат Европы. В 2016 году в полуфинале Евро французы обыграли немецкую команду со счетом 2:0 и вышли в финал.
Что касается сборной Франции, то действующие чемпионы мира успешно прошли квалификацию - они стали первыми в своей группе, выиграв восемь матчей из десяти. В свою очередь Германия также стала победителем своей группы - семь побед в восьми матчах. Особенно разошлись немцы в конце - они выиграли четыре последних матча и при этом забили 15 мячей.
Фаворитом встречи будет сборная Франции, которую многие считают главным претендентом на победу в турнире. Посмотрим, что на это ответят немцы. Тем более, что на их стороне будут трибуны - матч пройдет в Германии на "Арене Мюнхен".
Игру обслужит испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро.
Текстовая онлайн-трансляция матча Франция - Германия начнется в 22.00 по московскому времени.
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