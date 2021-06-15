Умер заслуженный тренер РСФСР Александр Аверьянов

В возрасте 72 лет умер известный футбольный тренер Александр Аверьянов. О смерти Александра Аверьянова сообщил официальный сайт Российского футбольного союза. При этом причины смерти не называются.

Александр Аверьянов выступал в чемпионате СССР за одесский "Черноморец", "Зарю" из Ворошиловграда и московский "Локомотив". Он провел 178 матчей в высшей лиге, забив 25 мячей.

После завершения карьеры работал тренером. Он возглавлял самарские "Крылья Советов", "Шинник" из Ярославля, "Уралан" из Элисты, владикавказскую "Аланию" и ряд других клубов.