Сборная Бразилии стартовала в Кубке Америки с крупной победы

Изначально Копу должны были принять Колумбия и Аргентина, однако по неспортивным причинам Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) отказалась от этих решений. При этом в Бразилии ситуация с распространением коронавируса также остается тяжелой. Страна каждые сутки фиксирует более 60 тысяч заражений ковидом и уступает по общему числу зараженных только США и Индии. В Бразилии свыше 470 тысяч летальных исходов с начала пандемии. На данный момент ситуация ничуть не улучшилась: к чуть более 60 тысячам заболевающих ежедневно добавляются 2-4 тысячи смертей.
Позиция игроков сборной Бразилии была жесткой: они не хотели играть на Кубке. Но затем, после длительных и не самых простых переговоров, Неймара и компанию удалось уговорить принять участие в соревнованиях. К слову, символично, что на церемонии открытия Копы главный трофей на поле вынесли врачи, а не организаторы.
Что касается непосредственно матча, то он прошел под диктовку бразильцев. "Желто-зеленые" не оставили никаких шансов сопернику, который за несколько дней до игры не досчитался сразу 13 футболистов из-за коронавируса.
- Да, Венесуэла попала в непростую ситуацию, но наша команда заслуживает поздравлений. Мы столкнулись со сборной, которая пришла с четкой целью защищаться. Будь то товарищеский матч, Кубок Америки, квалификация или чемпионат мира - Бразилия всегда должна побеждать, потому что с нас особый спрос, - признался капитан "желто-зеленых" Каземиро.
Второй мяч в этой встрече забил Неймар, точно пробив с пенальти. Этот гол стал 67-м для форварда "ПСЖ" за сборную. В списке лучших бомбардиров в истории национальной команды Бразилии он еще больше приблизился к легендарному Пеле, в активе которого 77 голов.
- Это важно, когда у вас есть игрок с такими достоинствами, как у Неймара. Он непредсказуем, может в любую секунду создать момент из ничего. Когда мы запускаем его ближе к чужим воротам, Неймар становится более защищенным, потому что противник боится сфолить. Я бы не хотел сейчас заниматься сравнениями, но в прошлом у нас были экстраординарные Зико, Роналдо, Ромарио, а теперь есть Неймар, - подчеркнул главный тренер сборной Бразилии Тите.
Неслучайно именно Бразилию эксперты считают главным фаворитом Кубка Америки. Команда Тите сейчас на ходу: она одержала шесть побед подряд на старте квалификации чемпионата мира-2022, забив 16 мячей и пропустив лишь дважды.
- Мы стремимся каждый день совершенствоваться. У нас все прекрасно понимают, какая цель перед нами стоит. Все ребята в сборной получают шанс, никто не обделен вниманием. Разумеется, наша задача - выиграть турнир, тут никаких других мыслей и быть не может, - признался капитан бразильцев, автор первого гола в ворота Венесуэлы Маркиньос.
Добавим, что в ночь на вторник по московскому времени первый матч на Кубке Америки провела Аргентина: Лионель Месси и компания встречались с чилийцами.