Сборная Бразилии стартовала в Кубке Америки с крупной победы

Многострадальный, 47-й по счету розыгрыш Кубка Америки стартовал в Бразилии. Турнир мог и вовсе не состояться, но в последний момент организаторы решили все проблемы.

Изначально Копу должны были принять Колумбия и Аргентина, однако по неспортивным причинам Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) отказалась от этих решений. При этом в Бразилии ситуация с распространением коронавируса также остается тяжелой. Страна каждые сутки фиксирует более 60 тысяч заражений ковидом и уступает по общему числу зараженных только США и Индии. В Бразилии свыше 470 тысяч летальных исходов с начала пандемии. На данный момент ситуация ничуть не улучшилась: к чуть более 60 тысячам заболевающих ежедневно добавляются 2-4 тысячи смертей.

Позиция игроков сборной Бразилии была жесткой: они не хотели играть на Кубке. Но затем, после длительных и не самых простых переговоров, Неймара и компанию удалось уговорить принять участие в соревнованиях. К слову, символично, что на церемонии открытия Копы главный трофей на поле вынесли врачи, а не организаторы.

Что касается непосредственно матча, то он прошел под диктовку бразильцев. "Желто-зеленые" не оставили никаких шансов сопернику, который за несколько дней до игры не досчитался сразу 13 футболистов из-за коронавируса.

- Да, Венесуэла попала в непростую ситуацию, но наша команда заслуживает поздравлений. Мы столкнулись со сборной, которая пришла с четкой целью защищаться. Будь то товарищеский матч, Кубок Америки, квалификация или чемпионат мира - Бразилия всегда должна побеждать, потому что с нас особый спрос, - признался капитан "желто-зеленых" Каземиро.

Второй мяч в этой встрече забил Неймар, точно пробив с пенальти. Этот гол стал 67-м для форварда "ПСЖ" за сборную. В списке лучших бомбардиров в истории национальной команды Бразилии он еще больше приблизился к легендарному Пеле, в активе которого 77 голов.

- Это важно, когда у вас есть игрок с такими достоинствами, как у Неймара. Он непредсказуем, может в любую секунду создать момент из ничего. Когда мы запускаем его ближе к чужим воротам, Неймар становится более защищенным, потому что противник боится сфолить. Я бы не хотел сейчас заниматься сравнениями, но в прошлом у нас были экстраординарные Зико, Роналдо, Ромарио, а теперь есть Неймар, - подчеркнул главный тренер сборной Бразилии Тите.

67 мячей забил за сборную Неймар. До рекорда Пеле ему осталось десять голов

Неслучайно именно Бразилию эксперты считают главным фаворитом Кубка Америки. Команда Тите сейчас на ходу: она одержала шесть побед подряд на старте квалификации чемпионата мира-2022, забив 16 мячей и пропустив лишь дважды.

- Мы стремимся каждый день совершенствоваться. У нас все прекрасно понимают, какая цель перед нами стоит. Все ребята в сборной получают шанс, никто не обделен вниманием. Разумеется, наша задача - выиграть турнир, тут никаких других мыслей и быть не может, - признался капитан бразильцев, автор первого гола в ворота Венесуэлы Маркиньос.

Добавим, что в ночь на вторник по московскому времени первый матч на Кубке Америки провела Аргентина: Лионель Месси и компания встречались с чилийцами.