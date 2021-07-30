Новозеландцы выиграли золото в соревновании восьмерок в гребле
Победителями заплыва в академической гребле в соревновании восьмерок стали спортсмены из Новой Зеландии.
В финале шла упорнейшая борьба, но победу одержали спортсмены из Новой Зеландии, показавшие результат 5 минут 24,64 секунды. Всего на 0,96 секунды от них отстала команда Германии.
Третье место досталось спортсменам из Великобритании, которые уступили победителям 1,09 секунды.
Ранее у женщин в соревновании восьмерок первенствовала сборная Канады.
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