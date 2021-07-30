Маккеон выиграла стометровку вольным стилем на Олимпиаде в Токио

Представительница Австралии Эмма Маккеон стала сильнейшей в заплыве на 100 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.

В финальном заплыве австралийка победила с новым олимпийским рекордом. Ее результат 51,96 секунды. Для Маккеон эта награда в Токио стала уже четвертой - ранее она выиграла золото в эстафете 4х100 м вольным стилем, а также стала обладательницей двух бронзовых медалей.

Второе место заняла спортсменка из Гонконга Бернадетт Хоги, уступившая чемпионке 0,31 секунды. У Австралии в этом заплыве еще и бронза - ее выиграла Кейт Кэмпбелл.

Для Австралии это золото стало девятым в Токио, и по этому показателю эта команда сравнялась с Россией.