Маккеон выиграла стометровку вольным стилем на Олимпиаде в Токио
Представительница Австралии Эмма Маккеон стала сильнейшей в заплыве на 100 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.
В финальном заплыве австралийка победила с новым олимпийским рекордом. Ее результат 51,96 секунды. Для Маккеон эта награда в Токио стала уже четвертой - ранее она выиграла золото в эстафете 4х100 м вольным стилем, а также стала обладательницей двух бронзовых медалей.
Второе место заняла спортсменка из Гонконга Бернадетт Хоги, уступившая чемпионке 0,31 секунды. У Австралии в этом заплыве еще и бронза - ее выиграла Кейт Кэмпбелл.
Для Австралии это золото стало девятым в Токио, и по этому показателю эта команда сравнялась с Россией.
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