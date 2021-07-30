Пловец Ван Шунь принес Китаю 16-е золото Игр-2020
Представитель Китая Ван Шунь стал победителем заплыва на 200 метров комплексным плаванием на Олимпиаде-2020.
В финальном заплыве спортсмен из Китая преодолел дистанцию за 1 минуту 55 секунд. Совсем немного проиграл ему британец Данкан Скотт, отставший на 0,28 секунды.
Бронзовую медаль в этом заплыве завоевал Жереми Депланш из Швейцарии.
Благодаря этой победе спортсмены из Китая вышли на первое место по числу золотых медалей, опередив Японию. На их счету стало 16 высших наград. У японцев на одно золото меньше.
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