Скунмакер с мировым рекордом выиграла на 200 м брассом, Чикунова - четвертая

Спортсменка из ЮАР Татьяна Скунмакер выиграла золотую медаль Олимпиады в Токио в заплыве на 200 метров брассом, установив новый мировой рекорд.

В решающем заплыве пловчиха из ЮАР была главным претендентом на победу. А российские болельщики верили в юную Евгению Чикунову, которая в 16 лет вышла в финал со вторым результатом.

Скунмакер статус фаворита оправдала - она победила с новым мировым рекордом. Ее результат - 2 минуты 18,95 секунды. А вот Чикунову на финише опередили американки Лилли Кинг и Энни Лэйзор. Чикунова лишь четвертая.