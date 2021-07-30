Канада выиграла золото в гребле у женщин на 2000 метров

На стадионе "Си Форест Вотервей" продолжаются соревнования гребцов на Олимпийских играх в Токио. Разыграны медали в заплыве на 2000 метров в восьмерках у женщин.

Золото выиграла сборная Канады, показавшая 5 минут 59,13 секунды. Второе место по итогам заплыва заняли спортсменки из Новой Зеландии - 6:00.04.

Бронза досталась сборной Китая - 6:01.21.