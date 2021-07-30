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Идет  день олимпиады
30.07.2021 04:17
Рубрика: Спорт

Александр Вязовкин стал пятым в академической гребле в одиночках на ОИ-2020

Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Россиянин Александр Вязовкин занял пятое место в академической гребле в одиночках на Олимпийских играх в Токио. Он отстал от победителя на 8,64 секунды.

Фото: REUTERS/ LEAH MILLIS
Еще два мировых рекорда установлены в академической гребле

Обладателем золотой медали стал грек Стефанос Дускос, установивший олимпийский рекорд. Его результат 6 минут 40,45 секунды.

Второе место занял норвежец Хьетиль Борк (+1,21), третье - хорват Дамир Мартин (+2,13).

Ранее россиянка Анна Пракатень стала серебряным призером в соревнованиях одиночек у женщин. Золотую медаль с олимпийским рекордом завоевала новозеландка Эмма Туигг, а бронзовую - австрийка Магдалена Лобниг.

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