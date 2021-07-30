Александр Вязовкин стал пятым в академической гребле в одиночках на ОИ-2020

Россиянин Александр Вязовкин занял пятое место в академической гребле в одиночках на Олимпийских играх в Токио. Он отстал от победителя на 8,64 секунды.

Обладателем золотой медали стал грек Стефанос Дускос, установивший олимпийский рекорд. Его результат 6 минут 40,45 секунды.

Второе место занял норвежец Хьетиль Борк (+1,21), третье - хорват Дамир Мартин (+2,13).

Ранее россиянка Анна Пракатень стала серебряным призером в соревнованиях одиночек у женщин. Золотую медаль с олимпийским рекордом завоевала новозеландка Эмма Туигг, а бронзовую - австрийка Магдалена Лобниг.