Сборная России по регби-7 вышла в четвертьфинал Олимпиады
Женская сборная России по регби-7 сумела пробиться в четвертьфинал на Олимпийских играх в Токио.
В заключительном матче в группе наши девушки встречались с одной из сильнейших команд - Новой Зеландией. Россиянки уступили со счетом 0:14.
По итогам группового раунда сборная России набрала 5 очков в трех матчах. Это позволило им по дополнительным показателям занять третье место в группе и выйти в четвертьфинал соревнований.
Соперницами россиянок на этой стадии турнира также будут регбистки из Новой Зеландии.
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