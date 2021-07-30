Сборная России по регби-7 вышла в четвертьфинал Олимпиады

Женская сборная России по регби-7 сумела пробиться в четвертьфинал на Олимпийских играх в Токио.

В заключительном матче в группе наши девушки встречались с одной из сильнейших команд - Новой Зеландией. Россиянки уступили со счетом 0:14.

По итогам группового раунда сборная России набрала 5 очков в трех матчах. Это позволило им по дополнительным показателям занять третье место в группе и выйти в четвертьфинал соревнований.

Соперницами россиянок на этой стадии турнира также будут регбистки из Новой Зеландии.