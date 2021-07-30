Россиянка Пракатень призналась, что и не мечтала о серебре Олимпиады

В пятницу в финальном заплыве в академической гребле в соревновании одиночек российская спортсменка заняла второе место, завоевав серебряную медаль. Победила представительница Новой Зеландии Эмма Туигг.

В этом виде программы отечественные спортсмены не могли завоевать медаль с Олимпийских игр 1980 года. После финиша Пракатень призналась, что не думала, что сможет завоевать в Токио награду.

"Впечатления радости, усталости, не думали, что такое может быть. Я очень довольна, не могла даже мечтать о таком", - цитирует ее слова ТАСС.