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Идет  день олимпиады
30.07.2021 05:21
Рубрика: Спорт

Россиянка Пракатень призналась, что и не мечтала о серебре Олимпиады

Россиянка Анна Пракатень, ставшая второй в соревнованиях по академической гребле, призналась, что даже и не мечтала о таком результате.
Текст: Максим Домчев
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

В пятницу в финальном заплыве в академической гребле в соревновании одиночек российская спортсменка заняла второе место, завоевав серебряную медаль. Победила представительница Новой Зеландии Эмма Туигг.

Фото: REUTERS/ LEAH MILLIS
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В этом виде программы отечественные спортсмены не могли завоевать медаль с Олимпийских игр 1980 года. После финиша Пракатень призналась, что не думала, что сможет завоевать в Токио награду.

"Впечатления радости, усталости, не думали, что такое может быть. Я очень довольна, не могла даже мечтать о таком", - цитирует ее слова ТАСС.

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