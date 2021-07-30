Дзюдоист Тамерлан Башаев из России с победы стартовал на Играх в Токио
Российский дзюдоист Тамерлан Башаев вышел в четвертьфинал Олимпийских игр.
В стартовом поединке в весовой категории свыше 100 килограммов он досрочно выиграл у сенегальца Мбагника Ндиайе. Соперник россиянина по четвертьфиналу определится позднее.
Ранее дзюдоист Нияз Ильясов завоевал бронзовую медаль Олимпиады в весовой категории до 100 кг.
Евгений Рылов выиграл второе олимпийское "золото" 05:01
Российский пловец Евгений Рылов взял еще одно золото на Играх в Токио. Дистанцию в 200 метров спортсмен преодолел за 1 минуту 53,27 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Вторым финишировал американец Райан Мерфи, третьим - британец Люк Гринбэнк
Женские сборные по регби-7, волейболу и гандболу одержали важные победы 00:51
Женские сборные России по регби-7, волейболу и гандболу одержали накануне яркие и очень важные победы. Наши регбистки не оставили ни единого шанса сборной Кении: 35:12. Волейболистки в нелегкой борьбе одолели китаянок. А женская сборная по гандболу уверенно победила команду Венгрии