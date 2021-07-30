Дзюдоист Тамерлан Башаев из России с победы стартовал на Играх в Токио

Российский дзюдоист Тамерлан Башаев вышел в четвертьфинал Олимпийских игр.

В стартовом поединке в весовой категории свыше 100 килограммов он досрочно выиграл у сенегальца Мбагника Ндиайе. Соперник россиянина по четвертьфиналу определится позднее.

Ранее дзюдоист Нияз Ильясов завоевал бронзовую медаль Олимпиады в весовой категории до 100 кг.