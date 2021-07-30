Представители Великобритании и Нидерландов выиграли золото в BMX
Британка Бетани Шривер и Ник Кимманн из Нидерландов стали победителями женской и мужской гонок в дисциплине BMX-рейс.
В финале женских соревнований Шривер первенствовала с результатом 44,358 секунды. Совсем немного - 0,090 секунды - ей уступила представительница Колумбии Мариана Пахон. Бронза у Мерел Смюлдерс из Нидерландов.
Россию в этом виде программы представляла Наталья Афремова, но она не смогла выйти в финал.
У мужчин победу одержал Ник Кимманн из Нидерландов. Его результат - 39,053 секунды. Второе время показал британец Кай Уайт, сборная Колумбии усилиями Карлоса Альберто Рамиреса Йепеса завоевала бронзу.
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