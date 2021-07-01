Новости

"Спартак" в шутку предложил Месси перейти в московский клуб 02:12
Лионель Месси официально остался без клуба 02:02
Дома у аэропортов стало проще зарегистрировать 02:00
В Англии два человека погибли при крушении легкомоторного самолета 01:39
Новые тома Большой китайской энциклопедии на русском языке готовы к выходу 01:25
Роскомнадзор направил запрос об использовании VPN-сервисов предприятиями 01:15
Объемы строительства жилья выросли на 28,4% 30.06.2021
Атаковавший россиянина на Евро украинский болельщик арестован 30.06.2021
Бывший вратарь московского "Динамо" возглавил "Тоттенхэм" 30.06.2021
Уровень безработицы в мае сократился до 4,9% 30.06.2021
Леонов: На "Прямой линии" с Путиным забыли о добровольцах 30.06.2021
Еще пять автомобилей разыграли среди вакцинировавшихся от COVID-19 москвичей 30.06.2021
Климатолог не исключил изменения климата на европейской территории России 30.06.2021
Власти Подмосковья не стали вводить QR-коды в общественном транспорте 30.06.2021
Исходный код интернета продали на аукционе за 5,4 млн долларов 30.06.2021
Воробьев: В Подмосковье осталось 16% свободных коек для больных COVID-19 30.06.2021
В храме Христа Спасителя прошел молебен перед отъездом сборной России на ОИ 30.06.2021
Симонян: Заменить Черчесова в сборной будет сложно 30.06.2021
В США назвали лучшего президента страны в истории 30.06.2021
Android лишится главного преимущества по сравнению с iOS 30.06.2021
ФК "Локомотив" объявил об уходе Кверквелии, Эдера и Коченкова 30.06.2021
Патриарх благословил усилить меры предосторожности в московских храмах 30.06.2021
Володин: "Прямая линия" мобилизует руководителей всех уровней 30.06.2021
ФНС разработает концепцию нового налогового режима для малого бизнеса 30.06.2021
Джо Байден отправит в Германию нового посла 30.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
01.07.2021 00:58
Рубрика: Спорт

Свободный "художник"

Один из лучших футболистов мира Лионель Месси остался без клуба
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 143(8494)
Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси стал свободным агентом. Накануне истек срок действия соглашения футболиста с каталонским клубом.
В прошлом году Месси хотел покинуть "Барселону", но затем передумал. Фото: Gettyimages В прошлом году Месси хотел покинуть "Барселону", но затем передумал. Фото: Gettyimages
В прошлом году Месси хотел покинуть "Барселону", но затем передумал. Фото: Gettyimages

Таким образом, один из лучших игроков в истории остался без команды. Впрочем, вряд ли персональным болельщикам Месси стоит переживать по этому поводу. По последним данным, аргентинец договорился о новом соглашении с "Барселоной", просто на данный момент стороны не уладили ряд вопросов, касающихся условий договора.

Фото: Alexandre Schneider/Getty Images
Месси повторил рекорд Маскерано по матчам за сборную Аргентины

Ранее испанским СМИ стали известны детали переговоров "сине-гранатовых" с Лионелем. Клуб предложил ему зарплату 60 миллионов евро в год до уплаты налогов на ближайшие четыре года. Два из них Месси проведет в "Барселоне", оставшиеся два - в статусе посла "блауграны", но при этом он будет выступать за "Интер Майами" из США, владельцем которого является знаменитый в прошлом полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Дэвид Бекхэм. Еще шесть лет контракта, на которые, как предполагается, Месси вернется в административный штаб "Барселоны", будут оплачиваться по-другому - фиксированная плюс бонусы. Аргентинец хочет, чтобы фиксированная сумма была выше призовых, клуб, в свою очередь, наоборот.

Параллельно с переговорами по новому контракту Месси продолжает блистать на Кубке Америки. Он оформил дубль в последнем матче группового этапа турнира против Боливии (4:1). Благодаря победе Аргентина вышла в плей-офф с первого места. В четвертьфинале "альбиселеста" встретится 4 июля с Эквадором.

Нынешний Кубок Америки - один из лучших турниров в карьере Месси на международном уровне. По крайней мере, пока. Почти в каждой встрече нападающий "Барселоны" бьет рекорды. Вот и в игре с Боливией Лионель побил рекорд своего бывшего одноклубника Хавьера Маскерано по матчам за сборную Аргентины: этот поединок стал для Месси 148-м за национальную команду. Кроме того, Месси сделал дубль за "альбиселесту" впервые за два года. В последний раз он забивал дважды в одной встрече за сборную в товарищеском поединке с Никарагуа (5:1) в 2019 году.

Руководство "Барселоны" предложило Месси многолетний контракт, по которому после завершения карьеры аргентинец может стать послом клуба

Несмотря на солидный по футбольным меркам возраст (34 года), Лионель продолжает оставаться в топах. По словам главного тренера аргентинцев Лионеля Скалони, "Месси устал, но он настолько важен, что постоянно нужен на поле".

- Реальность такова, что Месси играет в каждом матче. На него очень сложно не рассчитывать. Хоть он и устал, но продолжает делать разницу, - отметил Скалони.

18 лет назад состоялся дебют Месси в составе "Барселоны"

- Присутствие Месси заставляет тебя хотеть отдать ему мяч, но это не всегда лучший вариант. Лео тоже следует разумно вести себя в такие моменты. Самое удивительное в Лео - иногда он выбирается из ситуаций, в которых, кажется, уже нужно возвращаться в оборону. Бывает, что ты говоришь: "Он теряет мяч, он теряет мяч", а он не теряет его. Это невероятно. Ты говоришь себе: "Сейчас мы должны начать опускаться". Ведь Лео окружен тремя или четырьмя защитниками. Но вдруг он берет и вырывается на свободное пространство. На поле ты думаешь: "Что он только что сделал?! Как он выбрался?" Это невероятно, - поделился своим мнением о Месси полузащитник "ПСЖ" Леандро Паредес.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Барселона" Лионель Месси