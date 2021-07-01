Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси стал свободным агентом. Накануне истек срок действия соглашения футболиста с каталонским клубом.

Таким образом, один из лучших игроков в истории остался без команды. Впрочем, вряд ли персональным болельщикам Месси стоит переживать по этому поводу. По последним данным, аргентинец договорился о новом соглашении с "Барселоной", просто на данный момент стороны не уладили ряд вопросов, касающихся условий договора.

Ранее испанским СМИ стали известны детали переговоров "сине-гранатовых" с Лионелем. Клуб предложил ему зарплату 60 миллионов евро в год до уплаты налогов на ближайшие четыре года. Два из них Месси проведет в "Барселоне", оставшиеся два - в статусе посла "блауграны", но при этом он будет выступать за "Интер Майами" из США, владельцем которого является знаменитый в прошлом полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Дэвид Бекхэм. Еще шесть лет контракта, на которые, как предполагается, Месси вернется в административный штаб "Барселоны", будут оплачиваться по-другому - фиксированная плюс бонусы. Аргентинец хочет, чтобы фиксированная сумма была выше призовых, клуб, в свою очередь, наоборот.

Параллельно с переговорами по новому контракту Месси продолжает блистать на Кубке Америки. Он оформил дубль в последнем матче группового этапа турнира против Боливии (4:1). Благодаря победе Аргентина вышла в плей-офф с первого места. В четвертьфинале "альбиселеста" встретится 4 июля с Эквадором.

Нынешний Кубок Америки - один из лучших турниров в карьере Месси на международном уровне. По крайней мере, пока. Почти в каждой встрече нападающий "Барселоны" бьет рекорды. Вот и в игре с Боливией Лионель побил рекорд своего бывшего одноклубника Хавьера Маскерано по матчам за сборную Аргентины: этот поединок стал для Месси 148-м за национальную команду. Кроме того, Месси сделал дубль за "альбиселесту" впервые за два года. В последний раз он забивал дважды в одной встрече за сборную в товарищеском поединке с Никарагуа (5:1) в 2019 году.

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Несмотря на солидный по футбольным меркам возраст (34 года), Лионель продолжает оставаться в топах. По словам главного тренера аргентинцев Лионеля Скалони, "Месси устал, но он настолько важен, что постоянно нужен на поле".

- Реальность такова, что Месси играет в каждом матче. На него очень сложно не рассчитывать. Хоть он и устал, но продолжает делать разницу, - отметил Скалони.

18 лет назад состоялся дебют Месси в составе "Барселоны"

- Присутствие Месси заставляет тебя хотеть отдать ему мяч, но это не всегда лучший вариант. Лео тоже следует разумно вести себя в такие моменты. Самое удивительное в Лео - иногда он выбирается из ситуаций, в которых, кажется, уже нужно возвращаться в оборону. Бывает, что ты говоришь: "Он теряет мяч, он теряет мяч", а он не теряет его. Это невероятно. Ты говоришь себе: "Сейчас мы должны начать опускаться". Ведь Лео окружен тремя или четырьмя защитниками. Но вдруг он берет и вырывается на свободное пространство. На поле ты думаешь: "Что он только что сделал?! Как он выбрался?" Это невероятно, - поделился своим мнением о Месси полузащитник "ПСЖ" Леандро Паредес.