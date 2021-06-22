Месси повторил рекорд Маскерано по матчам за сборную Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси повторил рекорд Хавьера Маскерано по числу матчей за национальную команду.

Встреча против сборной Парагвая, в которой аргентинцы победили со счетом 1:0, стала для Месси 147-й в карьере за сборную. А дебютный матч за Аргентину он провел в августе 2005 года.

Маскерано уже отреагировал на достижение партнера. В Twitter он поздравил Месси с этим достижением.

"Поздравляю Лео с рекордом. Уверен, что нет игрока, который продолжает быть легендой и игроком, который проведет больше всех матчей за сборную", - написал он.