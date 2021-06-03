Нападающий "Барселоны" Лионель Месси будет зарабатывать по новому соглашению с каталонцами около 60 миллионов евро в год, сообщает портал Sport.es.

За первые четыре года по соглашению Месси получит 240 миллионов. Согласно условиям договора, аргентинец отыграет два сезона за "сине-гранатовых", после чего в роли посла клуба будет выступать в США за "Интер" (Майами), принадлежащий экс-футболисту сборной Англии Дэвиду Бекхэму.

Последние шесть лет контракта Месси вновь проведет в "Барселоне", где займет одну из должностей. Зарплата, которую он будет получать в это время, не называется. Ранее стало известно: руководство "сине-гранатовых" предложила Лионелю договор на десять лет.

Срок нынешнего соглашения Месси с "Барселоной" истекает в конце июня. Сейчас "Барселона" платит ему 90 миллионов евро в год до вычета налогов.