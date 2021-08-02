Борец Евлоев вышел в полуфинал Олимпиады

Российский борец Муса Евлоев стал полуфиналистом олимпийского турнира по греко-римской борьбе.

В понедельник россиянин, выступающий в рамках весовой категории до 97 кг, проводил четвертьфинальную схватку против спортсмена из Венгрии Алекса Соке. Евлоев смог победить - 6:2.

В соревнованиях по борьбе среди женщин Ханум Валиева проиграла свой четвертьфинальный поединок представительнице Монголии Баттсетсег Соронзонболд - 5:8.