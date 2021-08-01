Колесников: Никто из нас не приехал на Олимпиаду просто плавки помочить

Российский пловец Климент Колесников, который на Олимпиаде в Токио выиграл две личные медали - серебро на 100 м на спине и бронзу на 100 м кролем, подвел итоги выступлении в Токио.

Климент, закрыли турнир четвертым местом в комбинированной эстафете. Россияне уже четвертый раз с деревянной медалью на Играх в этом виде программы. Обидно?

Климент Колесников: Конечно, обидно. Если бы проиграли больше секунды, как американцам, то еще куда не шло. А то опять какие-то сотые разделяют. Удачи не хватило. Надеюсь, в следующий раз она будет на нашей стороне.

В чем это выражается?

Климент Колесников: Может, у меня касание получилось небрежное. Может, кто-то в поворот не так попал. Много факторов. В том числе и усталость на девятый день. Но каждый все равно отработал на максимум, по полной. На сегодня эмоционально все настраивались биться до конца. Мы были уверены, что можем попасть на пьедестал. Думаю, просто не повезло. Но ничего уже не изменить, а сожалеть, мне кажется, не стоит.

В интернете пишут, что из всей сборной плывут только Колесников и Рылов. Что скажете?

Климент Колесников: В интернете много чего пишут. У кого-то хорошо зашли соревнования, у кого-то - не очень. Каждый себе оценку ставит, свои выводы делает. Неправильно кого-то осуждать. Ребята все молодцы. Никто не приехал на Олимпиаду, простите, просто плавки помочить.

Себя как оценишь?

Климент Колесников: На четверочку. Чуть не повезло на сотне на спине. Проиграл касание. И надо будет разбирать стометровку кролем и прогрессировать дальше.