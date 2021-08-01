Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Ближайшие соревнования
Расписание
8:20
Волейбол
Россия - Тунис (мужчины)
9:00
Прыжки в воду
Женщины, трамплин 3 м
10:00
Пляжный волейбол
Красильников/Стояновский (Россия) - Швейнер/Перушич (Чехия)
11:00
Спортивная гимнастика
Финалы в отдельных видах
Идет  день олимпиады
01.08.2021 08:20
Рубрика: Спорт

Колесников: Никто из нас не приехал на Олимпиаду просто плавки помочить

Текст: Анна Козина (Токио)

Российский пловец Климент Колесников, который на Олимпиаде в Токио выиграл две личные медали - серебро на 100 м на спине и бронзу на 100 м кролем, подвел итоги выступлении в Токио.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Сальников: Сделали шаг вперед, хотя потенциал до конца не реализовали

Климент, закрыли турнир четвертым местом в комбинированной эстафете. Россияне уже четвертый раз с деревянной медалью на Играх в этом виде программы. Обидно?

Климент Колесников: Конечно, обидно. Если бы проиграли больше секунды, как американцам, то еще куда не шло. А то опять какие-то сотые разделяют. Удачи не хватило. Надеюсь, в следующий раз она будет на нашей стороне.

В чем это выражается?

Климент Колесников: Может, у меня касание получилось небрежное. Может, кто-то в поворот не так попал. Много факторов. В том числе и усталость на девятый день. Но каждый все равно отработал на максимум, по полной. На сегодня эмоционально все настраивались биться до конца. Мы были уверены, что можем попасть на пьедестал. Думаю, просто не повезло. Но ничего уже не изменить, а сожалеть, мне кажется, не стоит.

В интернете пишут, что из всей сборной плывут только Колесников и Рылов. Что скажете?

Климент Колесников: В интернете много чего пишут. У кого-то хорошо зашли соревнования, у кого-то - не очень. Каждый себе оценку ставит, свои выводы делает. Неправильно кого-то осуждать. Ребята все молодцы. Никто не приехал на Олимпиаду, простите, просто плавки помочить.

Себя как оценишь?

Климент Колесников: На четверочку. Чуть не повезло на сотне на спине. Проиграл касание. И надо будет разбирать стометровку кролем и прогрессировать дальше.

Новости чемпионата
Чепик: До сих пор не отошел от четвертого места в комбинированной эстафете 08:32
Боксер Хатаев не согласен с решением судей в полуфинале Олимпиады 07:43
Мартин выиграл золото в BMX-фристайле 07:27
Гимнастка Байлз снялась с вольных упражнений на Олимпиаде 06:59
Российские рапиристы вышли в финал Олимпиады 08:54

Российские рапиристы вышли в финал Олимпиады 08:54

Мужская сборная России вышла в финал олимпийского командного турнира по фехтованию на рапирах. В полуфинале российские рапиристы победили США со счетом 45:41. В финале они встретятся с командой Франции

Боксер Хатаев завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Токио 07:15

Боксер Хатаев завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Токио 07:15

Первым из российских боксеров свой поединок в полуфинале олимпийского турнира провел Имам Хатаев в весовой категории до 81 кг. Спортсмен принес первую медаль сборной РФ по боксу, завоевав "бронзу"

Российские пловцы стали четвертыми в заключительной эстафете на ОИ-2020 05:54

Российские пловцы стали четвертыми в заключительной эстафете на ОИ-2020 05:54

Российские пловцы заняли четвертое место в комбинированной эстафете 4х100 метров на Олимпиаде в Токио. Первыми финишировали американцы. На втором месте британцы. Замыкают тройку итальянцы

Позднякова: Командное золото дороже индивидуального 31.07.2021

Позднякова: Командное золото дороже индивидуального 31.07.2021

Российские саблистки София Позднякова и Ольга Никитина прокомментировали победу в командном турнире на Олимпиаде в Токио. "Победа в команде - она как-то дороже. Конечно, индивидуальный приз - это тоже здорово, но я испытала какие-то эмоции, слезы, именно с командой", - призналась, в частности, Позднякова