Велогонщицы Войнова и Шмелева поспорят за бронзу Олимпиады
Российские велогонщицы Анастасия Войнова и Дарья Шмелева поборются за медали в женском командном спринте на велотреке.
В четвертьфинале соревнований наши спортсменки показали третье время и теперь встретятся с соперницами из Нидерландов, ставшими четвертыми.
В финале сойдутся команды Китая и Германии. Немки показали второе время, а сборная Китая стала первой, обновив мировой рекорд. Они преодолели дистанцию за 31,804 секунды.
Российские гандболистки завершили групповой этап победой над Испанией 09:48
Женская сборная России по гандболу одержала третью победу подряд в группе на Олимпиаде в Токио, обыграв в поединке пятого тура испанок со счетом 34:31. Соперник наших спортсменок по четвертьфиналу определится позднее. Матчи плей-офф состоятся 4 августа
Мама Виталины Бацарашкиной - о пути дочки к "золоту" 01.08.2021
Сегодня Виталина Бацарашкина в свои 24 года - самый титулованный спортсмен в истории отечественной стрельбы: у стрелка из Омска еще и "серебро", взятое неожиданно для всех в Рио-де-Жанейро 5 лет назад. Что стоит за этими медалями никто не знает лучше, чем мама Ирина Григорьевна