Велогонщицы Войнова и Шмелева поспорят за бронзу Олимпиады

Российские велогонщицы Анастасия Войнова и Дарья Шмелева поборются за медали в женском командном спринте на велотреке.

В четвертьфинале соревнований наши спортсменки показали третье время и теперь встретятся с соперницами из Нидерландов, ставшими четвертыми.

В финале сойдутся команды Китая и Германии. Немки показали второе время, а сборная Китая стала первой, обновив мировой рекорд. Они преодолели дистанцию за 31,804 секунды.