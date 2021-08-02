Гимнастка Байлз выступит в упражнениях на бревне на Олимпиаде в Токио

Четырехкратная олимпийская чемпионка из США Симона Байлз, ранее пропустившая почти все старты, примет участие в соревнованиях на бревне.

Как сообщает в Twitter пресс-служба сборной США по гимнастике, Байлз включена в число участников соревнований на бревне, финал которых пройдет 3 августа.

Ранее 24-летняя спортсменка выступила в финале командного многоборья, но после первого же вида отказалась от продолжения борьбы. После этого она рассказала о тяжелом психологическом состоянии и снялась со всех последующих соревнований.

Байлз завоевала 4 золота на Играх-2016, она - 19-кратная чемпионка мира. У американки диагностирован синдром дефицита внимания и гиперактивности.