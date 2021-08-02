Гимнастка Байлз выступит в упражнениях на бревне на Олимпиаде в Токио
Четырехкратная олимпийская чемпионка из США Симона Байлз, ранее пропустившая почти все старты, примет участие в соревнованиях на бревне.
Как сообщает в Twitter пресс-служба сборной США по гимнастике, Байлз включена в число участников соревнований на бревне, финал которых пройдет 3 августа.
Ранее 24-летняя спортсменка выступила в финале командного многоборья, но после первого же вида отказалась от продолжения борьбы. После этого она рассказала о тяжелом психологическом состоянии и снялась со всех последующих соревнований.
Байлз завоевала 4 золота на Играх-2016, она - 19-кратная чемпионка мира. У американки диагностирован синдром дефицита внимания и гиперактивности.
Российские гандболистки завершили групповой этап победой над Испанией 09:48
Женская сборная России по гандболу одержала третью победу подряд в группе на Олимпиаде в Токио, обыграв в поединке пятого тура испанок со счетом 34:31. Соперник наших спортсменок по четвертьфиналу определится позднее. Матчи плей-офф состоятся 4 августа
Мама Виталины Бацарашкиной - о пути дочки к "золоту" 01.08.2021
Сегодня Виталина Бацарашкина в свои 24 года - самый титулованный спортсмен в истории отечественной стрельбы: у стрелка из Омска еще и "серебро", взятое неожиданно для всех в Рио-де-Жанейро 5 лет назад. Что стоит за этими медалями никто не знает лучше, чем мама Ирина Григорьевна