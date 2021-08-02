Аблязин не смог завоевать медаль в упражнениях на кольцах

На Олимпиаде в Токио продолжаются соревнования гимнастов в отдельных видах. В упражнениях на кольцах победу одержал представитель Китая Лю Ян. Судьи оценили его выступление в 15,500 балла.

Второе место занял его партнер по команде Ю Хао - 15,300. Бронзовую медаль завоевал спортсмен из Греции Элефтериос Петруниас - 15,200.

Россиянин Денис Аблязин набрал 14,833 балла и стал шестым.