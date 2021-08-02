Аблязин не смог завоевать медаль в упражнениях на кольцах
На Олимпиаде в Токио продолжаются соревнования гимнастов в отдельных видах. В упражнениях на кольцах победу одержал представитель Китая Лю Ян. Судьи оценили его выступление в 15,500 балла.
Второе место занял его партнер по команде Ю Хао - 15,300. Бронзовую медаль завоевал спортсмен из Греции Элефтериос Петруниас - 15,200.
Россиянин Денис Аблязин набрал 14,833 балла и стал шестым.
Российские гандболистки завершили групповой этап победой над Испанией 09:48
Женская сборная России по гандболу одержала третью победу подряд в группе на Олимпиаде в Токио, обыграв в поединке пятого тура испанок со счетом 34:31. Соперник наших спортсменок по четвертьфиналу определится позднее. Матчи плей-офф состоятся 4 августа
Мама Виталины Бацарашкиной - о пути дочки к "золоту" 01.08.2021
Сегодня Виталина Бацарашкина в свои 24 года - самый титулованный спортсмен в истории отечественной стрельбы: у стрелка из Омска еще и "серебро", взятое неожиданно для всех в Рио-де-Жанейро 5 лет назад. Что стоит за этими медалями никто не знает лучше, чем мама Ирина Григорьевна