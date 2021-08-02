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Идет  день олимпиады
02.08.2021 12:54
Рубрика: Спорт

Гимнастка Мельникова завоевала бронзу в вольных упражнениях

Ангелина Мельникова заняла третье место в вольных упражнениях по спортивной гимнастике.
Текст: Максим Домчев
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Россиянам по итогам выступления получила 14,166 балла и проиграла чемпионке 0,2 балла. Золото в этом виде программы выиграла представительница США Джейд Кэри.

Серебряная медаль у итальянки Ванессы Феррари - 14,200.

Вместе с Мельниковой бронзу также получит и японская гимнастка Маи Мураками. Обе спортсменки показали одинаковый результат.

Неудачно выступила Виктория Листунова, набравшая 12,400 балла. Она стала восьмой.

Для Мельниковой это уже третья медаль в Токио. В ее активе золото командного многоборья и бронза - личного.

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