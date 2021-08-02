Гимнастка Мельникова завоевала бронзу в вольных упражнениях
Россиянам по итогам выступления получила 14,166 балла и проиграла чемпионке 0,2 балла. Золото в этом виде программы выиграла представительница США Джейд Кэри.
Серебряная медаль у итальянки Ванессы Феррари - 14,200.
Вместе с Мельниковой бронзу также получит и японская гимнастка Маи Мураками. Обе спортсменки показали одинаковый результат.
Неудачно выступила Виктория Листунова, набравшая 12,400 балла. Она стала восьмой.
Для Мельниковой это уже третья медаль в Токио. В ее активе золото командного многоборья и бронза - личного.
Российские гандболистки завершили групповой этап победой над Испанией 09:48
Женская сборная России по гандболу одержала третью победу подряд в группе на Олимпиаде в Токио, обыграв в поединке пятого тура испанок со счетом 34:31. Соперник наших спортсменок по четвертьфиналу определится позднее. Матчи плей-офф состоятся 4 августа