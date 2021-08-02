Гимнастка Мельникова завоевала бронзу в вольных упражнениях

Россиянам по итогам выступления получила 14,166 балла и проиграла чемпионке 0,2 балла. Золото в этом виде программы выиграла представительница США Джейд Кэри.

Серебряная медаль у итальянки Ванессы Феррари - 14,200.

Вместе с Мельниковой бронзу также получит и японская гимнастка Маи Мураками. Обе спортсменки показали одинаковый результат.

Неудачно выступила Виктория Листунова, набравшая 12,400 балла. Она стала восьмой.

Для Мельниковой это уже третья медаль в Токио. В ее активе золото командного многоборья и бронза - личного.