Шмелева и Войнова взяли бронзу в командном спринте на велотреке

По регламенту соревнований, сначала восемь команд участвуют в квалификации, по итогам которой формируются пары первого раунда. Победители этих пар на основании показанных результатов распределяются по заездам: за золото и за бронзу.

Наши девушки квалифицировались с четвертым временем и попали на мексиканский дуэт. Опередить мексиканок российской паре удалось, но из победителей Шмелева и Войнова показали только третий результат, уступив китайскому и немецкому дуэтам. Причем китаянки в своем заезде побили мировой рекорд, проехав два круга за 31,804 секунды. Для сравнения, время наших было 32,249 секунды.

В заезде за бронзу россиянки показали примерно те же секунды - 32,252. Для медали этого оказалось достаточно. Золото в данной дисциплине завоевали китаянки, серебро - у немок.