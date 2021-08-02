Шмелева и Войнова взяли бронзу в командном спринте на велотреке
По регламенту соревнований, сначала восемь команд участвуют в квалификации, по итогам которой формируются пары первого раунда. Победители этих пар на основании показанных результатов распределяются по заездам: за золото и за бронзу.
Наши девушки квалифицировались с четвертым временем и попали на мексиканский дуэт. Опередить мексиканок российской паре удалось, но из победителей Шмелева и Войнова показали только третий результат, уступив китайскому и немецкому дуэтам. Причем китаянки в своем заезде побили мировой рекорд, проехав два круга за 31,804 секунды. Для сравнения, время наших было 32,249 секунды.
В заезде за бронзу россиянки показали примерно те же секунды - 32,252. Для медали этого оказалось достаточно. Золото в данной дисциплине завоевали китаянки, серебро - у немок.
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