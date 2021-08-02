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Идет  день олимпиады
02.08.2021 19:08
Рубрика: Спорт

Душан Булут оценил свой дебют на Олимпиаде и будущее сборной России

Дебютный олимпийский турнир по баскетболу 3х3 (он же стритбол) должен был стать бенефисом лучшего игрока в истории этого вида спорта серба Душана Булута. Так думали многие. Но в полуфинале ему и его партнерам по команде перешла дорогу сборная России. В итоге у Булута только "бронза". О нашей команде, о впечатлениях от Олимпиады и о сути баскетбола мы и поговорили с Душаном.
Текст: Илья Соболев (Токио)
Российская газета - Федеральный выпуск № 173(8524)
Один из лучших игроков мира - Душан Булут (справа) назвал сюрпризом выступление россиян в Токио. Фото: Reuters Один из лучших игроков мира - Душан Булут (справа) назвал сюрпризом выступление россиян в Токио. Фото: Reuters
Один из лучших игроков мира - Душан Булут (справа) назвал сюрпризом выступление россиян в Токио. Фото: Reuters

Первый олимпийский турнир прошел. Если отвлечься от результата сербской сборной, вам понравилось?

Душан Булут: Сложно оставить результат за скобками, ведь мы нацеливались на "золото". В то же время мы все равно принесли своей стране медаль и за весь турнир проиграли лишь один матч, поэтому не должны чувствовать себя несчастливыми. Это наша десятая медаль на десятом крупном турнире, значит, у нас есть непрерывность результатов.

Что скажете об организации, атмосфере?

Душан Булут: Это был сюрреалистичный опыт. Мы впервые приехали на Олимпийские игры, мы были плечом к плечу с лучшими атлетами мира на сегодняшний день. Все было не так напряженно, как я ожидал. Но не покидало чувство досады. Нам нельзя было покидать Олимпийскую деревню, посещать достопримечательности. Отстой был и в отсутствии зрителей, притом что трибуны на арене вмещали семь тысяч человек. Это могла быть самая большая аудитория, перед которой мы когда-либо играли. Но, что есть, то есть: нужно брать что дают и наслаждаться моментом.

Согласны, что сборная России стала главным открытием турнира?

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Душан Булут: Мы много раз с ними играли, и я отлично знаю эту команду. Я знаю, что за этой командой стоят очень хорошие люди. Несколько раз они приезжали в тренировочный лагерь ко мне в Нови-Сад. Так что выступление сборной России не стало для меня сюрпризом. Они отдали много энергии, пролили много пота, крови и слез, называйте это как хотите. И когда у них появился шанс, они его использовали. А еще они молоды и готовы бегать без устали по пять дней подряд. Они заслужили играть в финале. И в финале они провели отличный матч. Думаю, если бы у Ильи Карпенкова не порвалась кроссовка, россияне могли бы и выиграть. Но Латвия сильная команда с опытом таких матчей. Вернусь к русским - у них очень большое будущее в баскетболе 3х3. И я очень рад, что они так хорошо выступили в Токио.

Вас часто называют Майклом Джорданом баскетбола 3х3. Как относитесь к таким сравнениям?

Душан Булут: Это очень сильное сравнение, конечно. Просто классический баскетбол и стритбол - очень разные дисциплины. Но людям вообще свойственно сравнивать команды, игроков. Мы всю жизнь только этим и занимаемся. Я не иду ни в какое сравнение с Джорданом, с тем, что он сделал для баскетбола. Мало кто может сравниться с ним по влиянию на спорт, не только я. Но когда в одном предложении вы говорите обо мне и Джордане, меня переполняет гордость. Когда говорят, что я лучший баскетболист 3х3, это тоже не очень корректно. Нашему виду спорта всего десять лет. Может, я лучший игрок поколения, но наш спорт слишком молод и громкие слова нужно использовать очень аккуратно. Я всего лишь стараюсь поднять планку так высоко, чтобы у новых поколений было к чему стремиться.

Какое наследие вы хотели бы оставить после себя?

Душан Булут: Слава, деньги, титулы - все, что приходит вместе с успехом, быстро забудется, как только ты закончишь карьеру. А наследие останется. Недавно мы с "Ред Булл", частью команды которого являюсь, немного вернулись к истокам. Знаете, мне кажется, ФИБА (Международная федерация баскетбола) немного отошла от сути стритбола. Все стало слишком профессиональным, турниры проводятся в торговых центрах. Они забыли, в чем нутро стритбола. Ты приходишь во двор и играешь против местных. Так вот мы с "Ред Булл" взяли площадку в Нови-Саде, отремонтировали, организовали турнир для местных команд. Была отличная атмосфера. Мы в буквальном смысле дали им прийти с улиц и проявить себя. А еще я надеюсь, что своей игрой вдохновлю кого-нибудь на большие дела. И необязательно, чтобы речь шла о баскетболе. Ну и конечно, мне хотелось бы запомниться одним из величайших чемпионов в истории этой игры.

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