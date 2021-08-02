Российские синхронистки поменяли на купальниках запрещенных медведей на балалайки

Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко на Олимпиаде в Токио представили новые варианты купальников. После запрета на изображение медведя на них нанесли балалайки.

Решение о запрете медведей, которые символизируют Россию, было принято еще до Олимпиады из-за санкций, которые были наложены Всемирным антидопинговым агентством на российский спорт. Запрещено выступать на Играх под флагом и гимном страны, но у синхронисток к официальной символике приравняли и медведей, изображенных на купальниках.

В итоге на первый старт Ромашина и Колесниченко вышли в купальниках, где медведей заменили балалайки.

"У нас теперь не медведи, а балалайка. Медведей запретили, зато балалайку оставили", - цитирует ТАСС слова пятикратной олимпийской чемпионки Ромашиной.