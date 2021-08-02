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Идет  день олимпиады
02.08.2021 16:11
Рубрика: Спорт

Российские синхронистки лидируют после короткой программы на Олимпиаде

Текст: Максим Домчев
Фото: Джорджио Пероттино/РИА Новости Фото: Джорджио Пероттино/РИА Новости
Фото: Джорджио Пероттино/РИА Новости

Россиянки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли произвольную программу в предварительном раунде на Олимпийских играх в Токио.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
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В ходе их выступления произошли технические проблемы с музыкой. В итоге нашим девушкам пришлось начинать программу заново. Но это не отразилось на Колесниченко и Ромашиной.

Они заняли первое место, получив 97,9000 балла.

Второй результат показали спортсменки из Китая Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь - 96,2333 балла, третьими после первого вида программы идут украинки Марта Федина и Анастасия Савчук - 94,9333.

Техническую программу предварительного раунда дуэты представят 3 августа.

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