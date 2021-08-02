02.08.2021 16:11
Рубрика: Спорт
Российские синхронистки лидируют после короткой программы на Олимпиаде
Фото: Джорджио Пероттино/РИА Новости
Россиянки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли произвольную программу в предварительном раунде на Олимпийских играх в Токио.
В ходе их выступления произошли технические проблемы с музыкой. В итоге нашим девушкам пришлось начинать программу заново. Но это не отразилось на Колесниченко и Ромашиной.
Они заняли первое место, получив 97,9000 балла.
Второй результат показали спортсменки из Китая Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь - 96,2333 балла, третьими после первого вида программы идут украинки Марта Федина и Анастасия Савчук - 94,9333.
Техническую программу предварительного раунда дуэты представят 3 августа.
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