Датчанин Аксельсен выиграл золото в бадминтоне на Олимпиаде в Токио

Датчанин Виктор Аксельсен выиграл золото в мужском одиночном разряде на олимпийском турнире по бадминтону.

В решающем поединке Аксельсен встречался с Чэнь Луном из Китая. Датчанин выиграл в двух партиях - 21:15, 21:12.

Это золото стало первым для датской команды на нынешней Олимпиаде.

Бронза досталась представителю Индонезии Энтони Гинтингу.

Единственный россиянин в этих соревнованиях Сергей Сирант завершил выступление на групповом турнире.