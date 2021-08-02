02.08.2021 16:40
Рубрика: Спорт
Датчанин Аксельсен выиграл золото в бадминтоне на Олимпиаде в Токио
Фото: MAST IRHAM/EPA
Датчанин Виктор Аксельсен выиграл золото в мужском одиночном разряде на олимпийском турнире по бадминтону.
В решающем поединке Аксельсен встречался с Чэнь Луном из Китая. Датчанин выиграл в двух партиях - 21:15, 21:12.
Это золото стало первым для датской команды на нынешней Олимпиаде.
Бронза досталась представителю Индонезии Энтони Гинтингу.
Единственный россиянин в этих соревнованиях Сергей Сирант завершил выступление на групповом турнире.
14:35
14:06
13:47