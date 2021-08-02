02.08.2021 16:30
Рубрика: Спорт
Немка стала победительницей Олимпиады в борьбе в весе до 76 кг
Фото: Tom Pennington/Getty Images
В весовой категории до 76 кг в борьбе немка Алине Роттер-Фоккен завоевала золотую медаль Игр в Токио. Китаянка Чжоу Цянь и турчанка Адар Ясемин стали обладательницами бронзовых наград.
Отметим, что наша спортсменка Наталья Воробьева не смогла выйти в полуфинал. В итоге она заняла седьмое место.
Ранее "РГ" сообщала о том, что кубинец Лопес стал первым в истории борьбы четырехкратным чемпионом Игр.
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