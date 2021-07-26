Павлюченкова вышла в третий круг турнира ОИ-2020

Во втором матче на турнире соперницей Павлюченковой стала представительница Германии Анна-Лена Фридзам. С самого начала матча преимущество российской спортсменки не вызывало никаких вопросов.

В первом сете Павлюченкова позволила сопернице набрать лишь один гейм. Во второй партии ситуация на корте не изменилась. Россиянка уверенно вела игру и спустя 54 минуты она отпраздновала победу - 6:1.

В третьем круге соперницей Павлюченковой станет победительница матча между испанкой Сарой Соррибес Тормо и француженкой Фионой Ферро.

Увы, другая представительница России Елена Веснина выступление на турнире завершила. Она в двух сетах проиграла Камиле Джорджи из Италии - 3:6, 1:6.