Колесников и Рылов - в финале стометровки на спине
Два российских пловца - Климент Колесников и Евгений Рылов, выступят в финале стометровки на спине.
По итогам полуфиналов в заплывах на 100 метров на спине у мужчин Колесников и Рылов сумели попасть в число участников решающего заплыва. Оба россиянина выступали во втором заплыве - Колесников финишировал первым, а Рылов - вторым.
По итогам полуфиналов у Колесникова второе время, Рылов - пятый.
В решающем заплыве оба россиянина должны побороться за награды Игр.
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