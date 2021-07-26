Колесников и Рылов - в финале стометровки на спине

Два российских пловца - Климент Колесников и Евгений Рылов, выступят в финале стометровки на спине.

По итогам полуфиналов в заплывах на 100 метров на спине у мужчин Колесников и Рылов сумели попасть в число участников решающего заплыва. Оба россиянина выступали во втором заплыве - Колесников финишировал первым, а Рылов - вторым.

По итогам полуфиналов у Колесникова второе время, Рылов - пятый.

В решающем заплыве оба россиянина должны побороться за награды Игр.