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26.07.2021 06:19
Рубрика: Спорт

Колесников и Рылов - в финале стометровки на спине

Текст: Максим Домчев
Климент Колесников. Фото: AFP/Attila KISBENEDEK Климент Колесников. Фото: AFP/Attila KISBENEDEK
Климент Колесников. Фото: AFP/Attila KISBENEDEK

Два российских пловца - Климент Колесников и Евгений Рылов, выступят в финале стометровки на спине.

Фото: AP Photo/Charlie Riedel
Ефимова: На сотне брассом выиграть "золото" может любая из финалисток

По итогам полуфиналов в заплывах на 100 метров на спине у мужчин Колесников и Рылов сумели попасть в число участников решающего заплыва. Оба россиянина выступали во втором заплыве - Колесников финишировал первым, а Рылов - вторым.

По итогам полуфиналов у Колесникова второе время, Рылов - пятый.

В решающем заплыве оба россиянина должны побороться за награды Игр.

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