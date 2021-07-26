26.07.2021 09:40
Рубрика: Спорт
Медведев вышел в третий круг олимпийского турнира по теннису
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Российский теннисист Даниил Медведев уверенно преодолел второй раунд одиночного турнира на Играх в Токио.
В понедельник россиянин встречался с представителем Индии Сумитом Нагалом.
Безусловный фаворит встречи не оставил малоизвестному сопернику ни единого шанса, выиграв в двух партиях - 6:2, 6:1.
В следующем раунде соревнований соперником нашего теннисиста станет итальянец Фабио Фоньини.
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