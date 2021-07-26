Медведев вышел в третий круг олимпийского турнира по теннису

Российский теннисист Даниил Медведев уверенно преодолел второй раунд одиночного турнира на Играх в Токио.

В понедельник россиянин встречался с представителем Индии Сумитом Нагалом.

Безусловный фаворит встречи не оставил малоизвестному сопернику ни единого шанса, выиграв в двух партиях - 6:2, 6:1.

В следующем раунде соревнований соперником нашего теннисиста станет итальянец Фабио Фоньини.