Рапирист Кирилл Бородачев вышел в четвертьфинал олимпийского турнира
Россиянин Кирилл Бородачев вышел в четвертьфинал Олимпийских игр в Токио. В 1/8 финала наш рапирист одолел американца Ника Иткина, обидчика своего брата-близнеца Антона Бородачева.
Именно Иткин выбил из борьбы Антона в 1/16 финала олимпийского турнира.
Поединок Кирилла Бородачева и американца завершился со счетом 15:13 в пользу россиянина. Следующий соперник нашего спортсмена пока не определился.
Ранее сразу три россиянки Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина вышли в четвертьфинальную стадию турнира саблисток.
Рапиристки Дериглазова и Коробейникова принесли нашей сборной очередные медали 02:50
Российские рапиристки Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова принесли нашей сборной сразу две медали: серебряную и бронзовую соответственно. В общении с журналистами Лариса не смогла сдержать эмоций: она расплакалась, рассуждая о выступлении в Токио