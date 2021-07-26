Рапирист Кирилл Бородачев вышел в четвертьфинал олимпийского турнира

Россиянин Кирилл Бородачев вышел в четвертьфинал Олимпийских игр в Токио. В 1/8 финала наш рапирист одолел американца Ника Иткина, обидчика своего брата-близнеца Антона Бородачева.

Именно Иткин выбил из борьбы Антона в 1/16 финала олимпийского турнира.

Поединок Кирилла Бородачева и американца завершился со счетом 15:13 в пользу россиянина. Следующий соперник нашего спортсмена пока не определился.

Ранее сразу три россиянки Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина вышли в четвертьфинальную стадию турнира саблисток.