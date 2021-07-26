Волейболист Егор Клюка выразил готовность помочь шпажистам на Олимпиаде

Доигровщик волейбольной сборной России Егор Клюка подвел итоги победного матча против команды США на олимпийском турнире.

Егор Клюка: Скажу, что тяжелая игра. Рад, что мы можем бороться и выигрывать. Легких матчей ни с кем не будет. Радует, что мы настроены на борьбу.

Показалось, что вы были сверхуверены в концовках сегодня, что не было нервозности…

Егор Клюка: Нервозность - это норма. Если ее нет, что-то не то с тобой. Но все уже столько концовок прошли, знают, как себя настраивать.

Матч против американцев - принципиальный?

Егор Клюка: Честно говоря, каждый матч принципиален. Очень хочется медаль.

За другими видами спорта успеваете следить?

Егор Клюка: Я слежу за шпагой. Я же шпажист.

Готовы помочь сборной, если у них возникнут проблемы?

Егор Клюка: Да!