Волейболист Егор Клюка выразил готовность помочь шпажистам на Олимпиаде
Доигровщик волейбольной сборной России Егор Клюка подвел итоги победного матча против команды США на олимпийском турнире.
Егор Клюка: Скажу, что тяжелая игра. Рад, что мы можем бороться и выигрывать. Легких матчей ни с кем не будет. Радует, что мы настроены на борьбу.
Показалось, что вы были сверхуверены в концовках сегодня, что не было нервозности…
Егор Клюка: Нервозность - это норма. Если ее нет, что-то не то с тобой. Но все уже столько концовок прошли, знают, как себя настраивать.
Матч против американцев - принципиальный?
Егор Клюка: Честно говоря, каждый матч принципиален. Очень хочется медаль.
За другими видами спорта успеваете следить?
Егор Клюка: Я слежу за шпагой. Я же шпажист.
Готовы помочь сборной, если у них возникнут проблемы?
Егор Клюка: Да!
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