Российский тхэквондист Храмцов вышел в финал Олимпиады

В соревнованиях среди мужчин в весовой категории до 80 кг Максим Храмцов вышел в финал.

В полуфинале он победил спортсмена из Египта Сеифа Эиссу со счетом 13:1. Соперник 23-летнего россиянина определится в поединке между Никитой Рафаловичем из Узбекистана и Салехом аль-Шарабати из Иордании.