26.07.2021 10:41
Рубрика: Спорт
Российский тхэквондист Храмцов вышел в финал Олимпиады
В понедельник, 26 июля, продолжаются соревнования по тхэквондо на Олимпийских играх в Токио. И снова у сборной России будет медаль.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
В соревнованиях среди мужчин в весовой категории до 80 кг Максим Храмцов вышел в финал.
В полуфинале он победил спортсмена из Египта Сеифа Эиссу со счетом 13:1. Соперник 23-летнего россиянина определится в поединке между Никитой Рафаловичем из Узбекистана и Салехом аль-Шарабати из Иордании.
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